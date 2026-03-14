Азербайджан занял шестое место на чемпионате Европы по борьбе U-23

14 Марта 2026 01:30
В сербском Зренянине завершился молодежный чемпионат Европы (U-23) по женской борьбе.

Как сообщает İdman.Biz, сборная Азербайджана по итогам турнира заняла шестое место в командном зачете, набрав 81 очко. В активе команды одна золотая и две серебряные медали.

Победителем командного зачета стала сборная Беларуси (171 очко), второе место заняла Россия (144), а третьей стала Украина (143).

Напомним, что чемпионкой Европы стала Гюнай Гурбанова (59 кг), а Гюльтакин Ширинова (55 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) завоевали серебряные медали.

İdman.Biz

Новости по теме

Определились победители в семи весовых категориях чемпионата Азербайджана по борьбе
00:34
Борьба

Определились победители в семи весовых категориях чемпионата Азербайджана по борьбе - ОБНОВЛЕНО

Турнир проходит в Газахском олимпийском спортивном комплексе

Рузанна Мамедова стала вице-чемпионкой Европы по борьбе U-23
13 Марта 21:57
Борьба

Рузанна Мамедова стала вице-чемпионкой Европы по борьбе U-23 - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанская спортсменка уступила в финале сопернице из России

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"
13 Марта 20:35
Борьба

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

Аида Керимова рассказала о семье, борьбе и связи с Азербайджаном

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Двукратная чемпионка Европы: "Мария Стадник - легенда, но я хочу написать свою историю"
13 Марта 19:15
Борьба

Двукратная чемпионка Европы: "Мария Стадник - легенда, но я хочу написать свою историю"

Азербайджанская спортсменка рассказала о втором титуле чемпионки Европы U-23

Гюнай Гурбанова: "Мой главный соперник — я сама"
13 Марта 05:18
Борьба

Гюнай Гурбанова: "Мой главный соперник — я сама"

Гурбанова стала двукратной чемпионкой Европы

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов
12 Марта 02:00
Мировой футбол

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Вальверде оформил хет-трик против "Манчестер Сити", а Кварацхелия сделал дубль за парижан