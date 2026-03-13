Гюнай Гурбанова: "Мой главный соперник — я сама"

"Я очень рада, что стала чемпионкой Европы во второй раз".

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявила азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова, завоевавшая золотую медаль на чемпионате Европы U-23 в сербском городе Зренянин.

Спортсменка, поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета в весовой категории 59 килограммов, поделилась своими эмоциями:

"Надеюсь, что в будущем у меня будет еще больше шансов завоевать эту медаль. Пройти этот путь было нелегко. Я благодарю своих тренеров, которые всегда меня поддерживали. Для меня нет слабых соперников, мой главный соперник — я сама. Но финал стал самым сложным этапом.

Моя следующая цель — завоевать золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых".