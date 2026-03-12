12 Марта 2026
RU

Чемпионы мира и Европы проведут автограф-сессии в Газахе

Борьба
Новости
12 Марта 2026 14:29
13
Чемпионы мира и Европы проведут автограф-сессии в Газахе

В Газахе состоятся встречи болельщиков с чемпионами мира и Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, автограф-сессии пройдут в Олимпийском спортивном комплексе Газаха.

12 марта в 15:00 с поклонниками встретится чемпион мира и Европы Гаджи Алиев. На следующий день, 13 марта в 15:00, аналогичное мероприятие проведет чемпион мира и Европы Расул Чунаев.

Организаторы отмечают, что участники встречи смогут пообщаться со знаменитыми спортсменами, получить автографы и сделать памятные фотографии. Мероприятие рассчитано прежде всего на молодежь и любителей спорта.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские спортсменки выйдут на ковер ЧЕ U23
09:45
Борьба

Азербайджанские спортсменки выйдут на ковер ЧЕ U23

Члены национальной женской сборной по борьбе выступят в Зренянине

Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"
03:00
Борьба

Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"

Азербайджанский борец поделился эмоциями после победы на ЧЕ U-23

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе
00:15
Борьба

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе

Вольники завоевали восемь медалей на турнире в Сербии

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе
11 Марта 21:30
Борьба

Определились первые финалисты юношеского чемпионата Азербайджана по борьбе

В Газахе проходит национальное первенство среди спортсменов до 15 лет

Две азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы U-23 по борьбе
11 Марта 20:39
Борьба

Две азербайджанские спортсменки вышли в финал чемпионата Европы U-23 по борьбе - ОБНОВЛЕНО

Гурбанова и Ширинова поборятся за золото молодежного континентального первенства

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле