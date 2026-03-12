Чемпионы мира и Европы проведут автограф-сессии в Газахе

В Газахе состоятся встречи болельщиков с чемпионами мира и Европы по борьбе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, автограф-сессии пройдут в Олимпийском спортивном комплексе Газаха.

12 марта в 15:00 с поклонниками встретится чемпион мира и Европы Гаджи Алиев. На следующий день, 13 марта в 15:00, аналогичное мероприятие проведет чемпион мира и Европы Расул Чунаев.

Организаторы отмечают, что участники встречи смогут пообщаться со знаменитыми спортсменами, получить автографы и сделать памятные фотографии. Мероприятие рассчитано прежде всего на молодежь и любителей спорта.