Чемпионат Азербайджана по борьбе: определились победители в шести весовых категориях - ФОТО

Продолжается чемпионат Азербайджана U15 по вольной и греко-римской борьбе.

Во второй день первенства страны, проходящего в Газахском олимпийском спортивном комплексе, определились обладатели по вольной борьбе в шести весовых категориях.

38 кг

Юсиф Абдуллаев

Огуз Пашаев

Байрам Ахмедзаде, Фарид Гасымов

41 кг

Эльман Исмайлов

Джаваншир Сулейманов

Исмаил Вердиев, Али Исперов

44 кг

Мухаммед Керимов

Рамал Гаджиев

Сулейман Ширинов, Нахид Темиров

48 кг

Али Балогланов

Тунар Сазмани

Али Раджабов, Алиширин Меликли

52 кг

Адем Гулиев

Эльгюн Гурбанзаде

Эльшад Гурбанов, Отар Исаев

57 кг

Йылмаз Самедов

Тунар Султанзаде

Али Гумбатов, Исмаил Ализаде