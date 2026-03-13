13 Марта 2026
RU

Чемпионат Азербайджана по борьбе: определились победители в шести весовых категориях - ФОТО

Борьба
Новости
13 Марта 2026 00:40
9
Чемпионат Азербайджана по борьбе: определились победители в шести весовых категориях - ФОТО

Продолжается чемпионат Азербайджана U15 по вольной и греко-римской борьбе.

Во второй день первенства страны, проходящего в Газахском олимпийском спортивном комплексе, определились обладатели по вольной борьбе в шести весовых категориях.

38 кг
Юсиф Абдуллаев
Огуз Пашаев
Байрам Ахмедзаде, Фарид Гасымов

41 кг
Эльман Исмайлов
Джаваншир Сулейманов
Исмаил Вердиев, Али Исперов

44 кг
Мухаммед Керимов
Рамал Гаджиев
Сулейман Ширинов, Нахид Темиров

48 кг
Али Балогланов
Тунар Сазмани
Али Раджабов, Алиширин Меликли

52 кг
Адем Гулиев
Эльгюн Гурбанзаде
Эльшад Гурбанов, Отар Исаев

57 кг
Йылмаз Самедов
Тунар Султанзаде
Али Гумбатов, Исмаил Ализаде

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"
Тренер сборной Азербайджана: "Поработаем над ошибками ЧЕ U23"
12 Марта 18:36
Борьба

Тренер сборной Азербайджана: "Поработаем над ошибками ЧЕ U23"

Джабраил Гасанов подвел итоги выступления команды на турнире в Сербии
Чемпионы мира и Европы проведут автограф-сессии в Газахе
12 Марта 14:29
Борьба

Чемпионы мира и Европы проведут автограф-сессии в Газахе

Гаджи Алиев и Расул Чунаев встретятся с болельщиками

Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"
12 Марта 03:00
Борьба

Али Цокаев: "Это моя первая золотая медаль на ЧЕ"

Азербайджанский борец поделился эмоциями после победы на ЧЕ U-23

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе
12 Марта 00:15
Борьба

Сборная Азербайджана заняла второе место на ЧЕ U-23 по борьбе

Вольники завоевали восемь медалей на турнире в Сербии

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Борец победил на последних секундах редким приемом
11 Марта 15:41
Борьба

Борец победил на последних секундах редким приемом - ВИДЕО

Бросок "летающая белка" принес победу в 1/4 финала
Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
11 Марта 00:00
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Два "серебра" и три "бронзы"