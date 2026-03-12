12 Марта 2026
Тренер сборной Азербайджана: "Поработаем над ошибками ЧЕ U23"

Борьба
Новости
12 Марта 2026 18:36
Тренер сборной Азербайджана: "Поработаем над ошибками ЧЕ U23"

Старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Джабраил Гасанов прокомментировал выступление команды на чемпионате Европы U23.

"Несколько наших спортсменов могли завоевать золотые медали, но результат мог быть лучше. В 125 кг Юсиф Дурсунов мог стать чемпионом, если бы не допустил техническую ошибку. Большого результата ожидали и от Аганазара Новрузова (74 кг). Как известно, он уже является призером чемпионата Европы среди взрослых", - заявил специалист в комментарии Азертадж.

Гасанов также рассказал о ближайших задачах команды.

"Впереди чемпионат мира U23. Кроме того, будет чемпионат Европы среди взрослых. Мы поработаем над ошибками, допущенными на этом турнире. Благодарим всех, кто нас поддерживает", - отметил Гасанов.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе завоевала на турнире восемь медалей - одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые. По итогам соревнований команда заняла второе место в общем зачете.

