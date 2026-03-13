13 Марта 2026
Украинская спортсменка азербайджанского происхождения стала чемпионкой Европы

Борьба
Новости
13 Марта 2026 01:38
11
В сербском городе Зренянин продолжаются соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата Европы U-23.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, представительница Украины в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг, спортсменка азербайджанского происхождения Аида Керимова, одержав победы над соперницами, заняла первое место и завоевала золотую медаль.

А. Керимова стала первой азербайджанкой-спортсменкой в Украине, добившейся такого результата.

Отметим, что А. Керимова родилась в городе Торецк Донецкой области.

İdman.Biz
