Рузанна Мамедова стала вице-чемпионкой Европы по борьбе U-23 - ОБНОВЛЕНО

13 Марта 2026 21:57
Рузанна Мамедова стала вице-чемпионкой Европы по борьбе U-23

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) стала серебряным призером чемпионата Европы среди спортсменок до 23 лет, который проходит в сербском Зренянине.

Как сообщает İdman.Biz, в финальной схватке представительница Азербайджана встретилась с россиянкой Аминой Танделовой.

Поединок завершился победой российской спортсменки со счетом 5:3. Таким образом, Мамедова завоевала серебряную медаль континентального первенства.

Ранее азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала золотую медаль, а Гюльтакин Ширинова (55 кг) стала обладательницей бронзовой награды.

21:18

Женская сборная Азербайджана по борьбе может пополнить свою копилку очередными медалями на молодежном (U23) чемпионате Европы в Сербии.

Как передает İdman.Biz, азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) может стать чемпионкой Европы. Для этого ей необходимо победить россиянку Амина Танделову.

Наргиз Самедова (53 кг) потерпела поражение в схватке за бронзовую медаль от турчанки Шевваль Кайыр.

Ранее азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала золотую медаль, а Гюльтакин Ширинова (55 кг) стала обладательницей бронзовой награды.

İdman.Biz
