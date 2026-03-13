13 Марта 2026
RU

Азербайджанские "классики" выступят на ЧЕ U23

Борьба
Новости
13 Марта 2026 10:28
22
Азербайджанские "классики" выступят на ЧЕ U23

Азербайджанские борцы греко-римского стиля начинают выступление на чемпионате Европы U23 в Зренянин, в то время как представительница женской сборной Рузанна Мамедова проведет финальную схватку за золотую медаль.

Как сообщает İdman.Biz, в квалификационных поединках пятого дня турнира на ковер выйдут Фарид Садыглы (55 кг), Илькин Гурбанов (63 кг), Раван Нуриев (77 кг) и Айхан Марданов (130 кг).

Садыглы встретится с чехом Филипом Бартошиком, Гурбанов - с турком Энесом Улькю, Нуриев - с белорусом Кириллом Валевским, а Марданов - с греком Ахиллесом Хрисидисом. В 1/8 финала Саид Ахундзаде (87 кг) поборется с румыном Патриком Юлианом Горданом.

В женской борьбе Рузанна Мамедова (62 кг) оспорит высшую награду турнира с россиянкой Аминой Тандельковой. Эта схватка станет одной из центральных в заключительный день соревнований. Наргиз Самедова (53 кг) проведет схватку за бронзовую медаль с турецкой спортсменкой Шевваль Чагыр

Азербайджанская сборная уже обеспечила себе 10 медалей на чемпионате: "золото" завоевали Али Цокаев (92 кг) и Гюнай Гурбанова (59 кг), "серебро" - Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Эмирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг) и Гюльтекин Ширинова (55 кг), бронзу - Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

Чемпионат Европы среди борцов до 23 лет завершится 15 марта в Зренянин. По итогам турнира определится окончательный расклад в общекомандном зачете, где Азербайджан претендует на место в тройке сильнейших сборных континента.

İdman.Biz
Тэги:

