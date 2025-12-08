Хасрат Джафаров: "Он называл нас "хоббитами" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Именно он возглавил рейтинг лучших спортсменов минувшего месяца, составляемый Министерством молодежи и спорта, несмотря на обиднейшее поражение в финале Игр Исламской солидарности. Но ни у кого нет и тени сомнения в том, что он - главный претендент на "золото" во всех турнирах, где принимает участие.

Поэтому редакция İdman.Biz решила взять интервью именно у него - трехкратного чемпиона Европы по греко-римской борьбе Хасрата Джафарова.

- Как сложился 2025-й год для вас?

- Можно сказать, что он прошел и удачно, и неудачно. Я стал чемпионом Европы, но проиграл в финале чемпионата мира и Исламских игр.

- Причем проиграли одному и тому же сопернику - Саиду Эсмаили. Как получилось, что вы уступили и в финальной схватке на Исламиаде, хотя все ждали, что вы возьмете реванш за поражение на чемпионате мира?

- Проиграл точно так же, как и в финале чемпионата мира этого года. Мой соперник - иранец Саид Эсмаили - вновь оказался сильнее и вновь отобрал у меня "золото", которое, казалось, было у меня в руках.

- То есть вы не будете винить судей, как это часто бывает, когда наши спортсмены проигрывают?

- Нет, я сам проиграл. Как и на чемпионате мира этого года. Вообще, со мной в финалах что-то происходит. Я словно застываю в конце - сам не понимаю почему. Скорее, это чисто психологический момент, который я должен либо преодолеть сам, либо при помощи психолога. На чемпионате мира 2023 года в финале против кубинца Луиса Орта было то же самое. Он меня утомил так, что я ничего не смог сделать, и в конце я просто застыл. Сразу после поражения меня успокаивал мой друг Нихад Мамедли и предложил проанализировать поединок, когда я успокоюсь и приду в себя. Но я до сих пор не могу понять конкретную причину такого "замирания" или "застоя".

- То есть получается, что ваш главный соперник - это вы сами?

- Да, совершенно верно. Ни кубинец, ни иранец не были явно сильнее меня. Просто они использовали свой шанс, а я - нет.

- А что есть в вашей жизни кроме греко-римской борьбы?

- Да откуда время на что-то другое. Спали с борьбой и просыпались с борьбой. Больше ни о чем даже думать не могли. С тех пор, как женился в прошлом году, стараюсь, чтобы и на семью время было.

- Кстати, о семье. Есть такое закоренелое мнение, что в индивидуальных видах спорта женитьба мешает развитию спортсмена и его дальнейшим победам.

- Да, я тоже слышал про такое. И прежде чем жениться, дал себе слово, что у меня так не будет и я способствую развитию другого мнения - что после женитьбы результаты спортсмена только улучшаются. И пока что я прав (смеется).

- Вы начали самостоятельную жизнь довольно рано. Не тяжело было?

- Конечно, рано - в шестом классе, когда переехал из Геранбойского района в бакинский спортинтернат. Было очень и очень тяжело - сколько я плакал по ночам, скучая по родителям, по брату... Сердце разрывалось, по своему селу Гарадаглы постоянно скучал. Как хорошо, что рядом был мой личный тренер Вагиф Фейзуллаев. Если бы не он, я бы не выдержал и сбежал домой - это точно.

- А что он сделал?

- Да мы практически жили вместе с ним - я, Нихад Мамедли (чемпион мира по греко-римской борьбе) и Рашад Мамедов (серебряный призер чемпионата Европы по греко-римской борьбе). Мы ведь все одногодки. А он не только тренировал нас: он постоянно нас успокаивал, разговаривал с нами, водил куда-то, кормил. Не забуду никогда, что повар по просьбе нашего тренера готовил для нас троих еду отдельно. Он еще называл нас "хоббитами" - за то, что мы были практически неразлучны (смеется).

- И кормил особо, чтобы вы не скучали по домашней еде?

- Наверное. Но я все равно очень скучал по маминой долме из виноградных листьев. А когда приезжали на каникулы - вообще не хотел возвращаться. И опять же Вагиф муаллим успокаивал. Я только где-то к девятому классу привык к отсутствию родителей рядом.

- И пошли результаты…

- Да, первый крупный успех пришел в 2017 году, когда я в 15 лет стал чемпионом Европы U17.

- А не было желания уйти от тренера, например, для еще большего развития?

- Нет, что вы! Это же было бы настоящим предательством! Как можно уйти от человека, который столько для тебя сделал, столько поддерживал. И не только кормил - даже одежду покупал, он же знал, из каких мы бедных семей. Я никогда, ни за какие блага, не смогу так поступить.

- Вы признали, что после женитьбы ваши результаты стали еще лучше. Значит, не только тренер, но и супруга оказывает на вас положительное влияние. Как она вас поддерживает?

- Она, можно сказать, моя фанатка (смеется)! Она очень переживает во время моих турниров, смотрит все мои схватки, потом мы обсуждаем их дома. Так что мне очень повезло с поддержкой. И со стороны родителей, и со стороны брата, и теперь со стороны супруги я всегда чувствую поддержку. Но опять же - в первую очередь, я обязан своими успехами своему тренеру.

- А друзья у вас есть среди борцов?

- Ну двоих я уже назвал - мы с детства неразлучны. И еще Гурбан Гурбанов (чемпион Европы по греко-римской борьбе). Он не так часто был с нами в детстве, но сейчас наши отношения стали еще ближе.

- А среди борцов из других стран?

- Ну, дружить с ними у меня не получится - мы же соперники (смеется). Как тогда настраиваться на борьбу, на победу?

- И последний вопрос – какие планы на 2026-й год?

- План один - постараться превратить все свои серебряные медали в золотые.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz