Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов на 1 декабря 2025 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ведомства, первую позицию с 480 баллами занимает борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров. Борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (460) занял второе место, а дзюдоист Зелим Коцоев (430) - третье.

Далее в рейтинге расположились: Ульви Ганизаде (греко-римская борьба, 400 баллов), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 370), Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (оба - вольная борьба, по 340), Зелим Цкаев (дзюдо, 330), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 330) и Эльданиз Азизли (греко-римская борьба, 320).

Напомним, что в ноябре рейтинг выглядел следующим образом:

Ульви Ганизаде (греко-римская борьба) - 400 баллов

Хасрет Джафаров (греко-римская борьба) - 400 баллов

Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба) - 400 баллов

Зелим Коцоев (дзюдо) - 350 баллов

Осман Нурмагомедов (вольная борьба) - 340 баллов

Зелим Цкаев (дзюдо) - 330 баллов

Эльданиз Азизли (греко-римская борьба) - 320 баллов

Эльджан Гаджиев (дзюдо) - 310 баллов

Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба) - 250 баллов

Арсений Джиоев (вольная борьба) - 250 баллов

İdman.Biz