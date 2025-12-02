Министерство молодежи и спорта опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало рейтинг азербайджанских спортсменов на 1 декабря 2025 года.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ведомства, первую позицию с 480 баллами занимает борец греко-римского стиля Хасрет Джафаров. Борец вольного стиля Георгий Мешвилдишвили (460) занял второе место, а дзюдоист Зелим Коцоев (430) - третье.
Далее в рейтинге расположились: Ульви Ганизаде (греко-римская борьба, 400 баллов), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 370), Осман Нурмагомедов и Арсений Джиоев (оба - вольная борьба, по 340), Зелим Цкаев (дзюдо, 330), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 330) и Эльданиз Азизли (греко-римская борьба, 320).
Напомним, что в ноябре рейтинг выглядел следующим образом:
Ульви Ганизаде (греко-римская борьба) - 400 баллов
Хасрет Джафаров (греко-римская борьба) - 400 баллов
Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба) - 400 баллов
Зелим Коцоев (дзюдо) - 350 баллов
Осман Нурмагомедов (вольная борьба) - 340 баллов
Зелим Цкаев (дзюдо) - 330 баллов
Эльданиз Азизли (греко-римская борьба) - 320 баллов
Эльджан Гаджиев (дзюдо) - 310 баллов
Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба) - 250 баллов
Арсений Джиоев (вольная борьба) - 250 баллов