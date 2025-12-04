4 Декабря 2025
Объединенный мир борьбы высоко оценил развитие пляжной борьбы в Азербайджане - ФОТО

4 Декабря 2025 19:16
Объединенный мир борьбы высоко оценил развитие пляжной борьбы в Азербайджане - ФОТО

Объединенный мир борьбы (UWW) дал высокую оценку развитию пляжной борьбы в Азербайджане. Как передает İdman.Biz, на портале beachwrestling.org опубликован материал, посвященный достижениям азербайджанских спортсменов на международной арене за последние шесть лет. В публикации подчеркивается, что страна вошла в число лидеров этого вида спорта.

Ресурс напоминает, что Федерация борьбы Азербайджана начала активно продвигать пляжную борьбу в 2019 году. С этого момента юноши (U-17 и U-19) стали регулярно добиваться высоких результатов на мировых первенствах. За прошедший период азербайджанские спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионатах мира, половина из которых — золотые. Отдельно выделяется четырехкратный чемпион мира Ибрагим Юсубов.

Помимо успехов среди мужчин, отмечена и Ульвия Мусаева (55 кг), выигравшая "золото" на юниорском чемпионате мира (U-17) и ставшая первой спортсменкой страны, добившейся подобного результата.

В материале также приводятся мнения главного тренера сборной Ояна Назариани и Ибрагима Юсубова. По их словам, Азербайджану важно в дальнейшем выставлять полные мужские составы на турниры и продолжать развивать пляжную борьбу среди юношей и молодежи.

