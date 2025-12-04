4 Декабря 2025
Азербайджанский борец подерется с чемпионом мира на турнире в России

4 Декабря 2025 01:39
Азербайджанский борец, бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Магомедхан Магомедов выйдет на ковер против казахстанского чемпиона мира Ризабека Айтмухана на престижном турнире PWL, который пройдет 14 декабря на Сахалине, передает İdman.Biz.

27-летний Магомедов - финалист чемпионата мира 2023 года, чемпион Европы 2024-го и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже. Он считается одним из ведущих азербайджанских спортсменов, стабильно выступающим на высочайшем уровне. Теперь главный боец сборной Азербайджана намерен взять реванш за неожиданное поражение на Исламиаде в Эр-Рияде.

Напомним, на Играх исламской солидарности 21-летний Айтмухан победил Магомедова в четвертьфинале, что стало одним из сюрпризов турнира. Именно эта схватка добавляет особой интриги предстоящему бою: азербайджанец стремится доказать, что та неудача была случайностью, и вернуть себе лидерство в очном соперничестве.

