3 Декабря 2025 15:27
Мария Стадник: "Самое ценное - внутри нас" – ФОТО/ВИДЕО

Живая легенда мирового женского борцовского спорта, пятикратная участница Олимпийских игр по женской борьбе (на четырех из них поднималась на пьедестал почета – прим. ред.) и бывшая участница сборной Азербайджана Мария Стадник привлекла внимание публики своим постом в соцсетях в честь 37-летия.

Как сообщает İdman.Biz, опытная спортсменка в публикации подчеркнула, что истинная ценность человека определяется не внешностью, а внутренним миром.

"Самое ценное - внутри нас. Возраст лишь добавляет мудрости и меняет внешность. Привет, мне 37", - написала Стадник.

На протяжении своей профессиональной карьеры Мария Стадник стала одной из самых титулованных женщин-спортсменок в истории азербайджанской борьбы. За эти годы она завоевала медали на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпийских играх, заняв особое место в спорте страны.

Своим постом опытная спортсменка передала мотивирующее послание как болельщикам, так и молодым спортсменам.

İdman.Biz

