Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по борьбе на поясах - ФОТО

В Уфе (Россия) завершились индивидуальные и командные соревнования Кубка мира по борьбе на поясах.

Как сообщает İdman.Biz, представители Азербайджана добились ярких результатов и поднялись на пьедестал в нескольких категориях.

В индивидуальных выступлениях Ельнур Абдуллаев завоевал серебряную медаль. За выдающуюся техническую работу на протяжении турнира организаторы также наградили Абдуллаева специальным кубком.

В командных соревнованиях женская сборная в составе Фидан Гусейновой, Шаханы Мамедовой и Гезель Зутовой показала успешное выступление и завоевала бронзовые медали.

İdman.Biz