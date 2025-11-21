Азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали в заключительный день Исламиады

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились Игры исламской солидарности, и в последний день соревнований азербайджанские борцы вольного стиля завоевали четыре медали, сообщает İdman.Biz.

Аганазар Новрузов (74 кг) успешно начал турнир, победив бронзового призера чемпионата мира турка Фазлы Эрилмаза со счетом 6:3, а затем одержав досрочную победу над угандийцем Роджерсом Мукъедая – 10:0. В полуфинале он проявил характер, вырвав победу у представителя Бахрейна Магомедрасула Аслыева – 7:5, уступая 0:5. В финале Новрузов проиграл иранцу Юнису Имами – 0:5 и стал обладателем "серебра".

Арсений Джиоев (86 кг) начал путь с яркой победы над двукратным чемпионом мира Камраном Гасемпуром – 5:3. Далее он не оставил шансов алжирцу Бенферкалла Фатеху – 11:0. В полуфинале Джиоев выиграл у таджика Магомеда Евлоева, а в финале одолел представителя Бахрейна Хыдаыра Саипудинова со счетом 5:1, завоевав "золото" и подняв гимн Азербайджана в Эр-Рияде.

Магомедхан Магомедов (97 кг) уступил в четвертьфинале казахстанскому чемпиону мира Ризабеку Айтмухану – 2:12. Однако благодаря выходу соперника в финал наш спортсмен получил шанс выступить в утешительном раунде, где одолел египтянина Мохамеда Салахеддина – 18:6. В поединке за "бронзу" олимпийский чемпион Ахмед Тажудинов не вышел на ковер, и Магомедов получил медаль.

Георги Мешвилдишвили (125 кг) начал турнир с победы над узбеком Хасанбоем Рахимовым – 7:5, однако в следующем раунде уступил бахрейнцу Шамилю Шарипову – 6:7. В схватке за "бронзу" он уверенно победил египтянина Абдельрахмана Шейатана со счетом 5:0 и стал третьим.

Таким образом, в заключительный день соревнований азербайджанские борцы завоевали одно "золото", одно "серебро" и две бронзы. Всего в турнире по вольной борьбе спортсмены страны выиграли 11 медалей – 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые.

İdman.Biz