Хетаг Газюмов: "Мы также ждали "золото" от Ислама Базарганова"

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов прокомментировал выступление команды на VI Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что результат в целом можно считать успешным, а завоеванная золотая медаль особенно порадовала всю борцовскую общественность страны.

"Победа на Исламиаде и завоевание золотой медали радует всю азербайджанскую борцовскую общественность. Этот год был тяжелым для наших спортсменов. Мы ожидали золото от Ислама Базарганова, но, к сожалению, не получилось. Тем не менее у нас есть спортсмен, который завоевал золотую медаль, и это действительно радует", - сказал Газюмов.

Главный тренер отдельно отметил выступление Арсения Джиоева: "Поединок Арсения Джиоева с иранским соперником был непростым. Но он доказал, что является лидером своей весовой категории. Я выражаю благодарность Национальному олимпийскому комитету и Министерству молодежи и спорта за созданные условия".

Напомним, в заключительный день соревнований Арсений Джиоев (86 кг) завоевал золото, Аганазар Новрузов (74 кг) выиграл серебро, а Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георги Мешвилдишвили (125 кг) стали бронзовыми призерами.

İdman.Biz