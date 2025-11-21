Азербайджанский борец: "Я надеялся завоевать "золото" на Исламиаде"

Азербайджанский борец вольного стиля Аганазар Новрузов, завоевавший серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, заявил, что рассчитывал на золотую награду.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен, поднявшийся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 74 кг, отметил, что подошел к соревнованиям в хорошей форме.

"Слава Богу, что не остался без медали. У меня были определенные ошибки, в финале я действовал осторожно. На самом деле я надеялся завоевать золотую медаль на Исламиаде. Я сделал все, что мог, чтобы добиться максимального результата, но не получилось. Верю, что на следующих турнирах не допущу тех же ошибок", - сказал Новрузов.

В финальной схватке представитель Азербайджана уступил иранскому спортсмену со счетом 0:5.

İdman.Biz