Арсений Джиоев: "Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана"

Азербайджанский борец в вольном стиле Арсений Джиоев, завоевавший золотую медаль на VI Играх исламской солидарности в Эр-Рияде, поделился впечатлениями от выступления и значимости своей победы, сообщает İdman.Biz.

"Я очень счастлив, что смог порадовать нашу страну. Благодарю всех за поздравления. Я горжусь тем, что поднял флаг Азербайджана на самую вершину. В этой победе огромная заслуга наших тренеров. Они направляют спортсменов и дают правильные установки. Поединок против иранского соперника, двукратного чемпиона мира, был непростым. Он считается звездой своей страны. Но это не имело значения, потому что победу одержал я. Эту победу я посвящаю своей семье", - сказал журналистам Джиоев.

В финале спортсмен одолел представителя Бахрейна Хыдыр Саипудинова со счетом 5:1.

İdman.Biz