Микаил Джаббаров отметил успехи азербайджанских борцов в 2025 году – ФОТО

"Наши борцы завершили 2025 год выдающимися результатами".

Как сообщает İdman.Biz, об этом в своем посте в социальной сети X написал президент Азербайджанской федерации борьбы Микаил Джаббаров.

Глава организации поздравил борцов, завоевавших медали на VI Играх исламской солидарности:

"Наша команда ярко выступила на Играх исламской солидарности, проходивших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завоевав 11 медалей (две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые). В связи с этим достижением искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и родителей, желаю продолжения успехов в следующем году".

Отметим, что на Играх исламской солидарности азербайджанские борцы завоевали следующие медали: "золото" - Жаля Алиева и Арсений Джиоев, "серебро" - Хасрат Джафаров, Мурад Ахмедиев, Рузанна Мамедова, Ислам Базарганов и Аганазар Новрузов, "бронзу" - Эльнура Мамедова, Нигяр Мирзазаде, Магомедхан Магомедов и Георгий Мешвилдишвили.

Our wrestlers concluded the year 2025 with an excellent performance.



At the Islamic Solidarity Games held in Riyadh, Saudi Arabia, our team earned a total of 11 medals — 2 gold, 5 silver, and 4 bronze.



🥇 Gold medalists: Zhala Aliyeva, Arsenii Dzhioev

🥈 Silver medalists:… pic.twitter.com/fzAKO8M11O — Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) November 22, 2025

