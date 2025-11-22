24 Ноября 2025
22 Ноября 2025 13:40
Микаил Джаббаров отметил успехи азербайджанских борцов в 2025 году – ФОТО

"Наши борцы завершили 2025 год выдающимися результатами".

Как сообщает İdman.Biz, об этом в своем посте в социальной сети X написал президент Азербайджанской федерации борьбы Микаил Джаббаров.

Глава организации поздравил борцов, завоевавших медали на VI Играх исламской солидарности:

"Наша команда ярко выступила на Играх исламской солидарности, проходивших в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), завоевав 11 медалей (две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые). В связи с этим достижением искренне поздравляю наших спортсменов, их тренеров и родителей, желаю продолжения успехов в следующем году".

Отметим, что на Играх исламской солидарности азербайджанские борцы завоевали следующие медали: "золото" - Жаля Алиева и Арсений Джиоев, "серебро" - Хасрат Джафаров, Мурад Ахмедиев, Рузанна Мамедова, Ислам Базарганов и Аганазар Новрузов, "бронзу" - Эльнура Мамедова, Нигяр Мирзазаде, Магомедхан Магомедов и Георгий Мешвилдишвили.

İdman.Biz

