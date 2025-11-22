24 Ноября 2025
RU

Эльман Азимзаде: "Выступление наши "вольников" на Исламиаде нельзя назвать успешным" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Борьба
Новости
22 Ноября 2025 17:40
46
Эльман Азимзаде: "Выступление наши "вольников" на Исламиаде нельзя назвать успешным" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Не секрет, что на завершившихся минувшим вечером в Эр-Рияде Исламских играх основные надежды на золотые медали возлагались на наших борцов, в том числе и борцов вольного стиля. И если наши "греко-римляне" сенсационно остались без золотых медалей, то борцы вольного стиля завоевали золотую медаль. Ее принес Азербайджану Арсений Джиоев в весовой категории до 86 кг.

Насколько удачным было выступление наших "вольников" в целом? С этим вопросом İdman.Biz обратился к заслуженному тренеру Азербайджана, известному специалисту по вольной борьбе Эльману Азимзаде.

"Считаю, что выступление наших "вольников" на Исламиаде нельзя назвать успешным. Мы являемся одними из лидеров в мировой борьбе и такой результат, особенно в олимпийских весовых категориях, не может не огорчать. К сожалению, после моего ученика Гаджи Алиева в команде не оказалось ярко выраженного лидера и в итоге мы разучились побеждать даже на Исламских играх. Хотя потенциал у сборной есть и нужно усиленно готовиться, чтобы не растерять его к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе", - отметил Эльман Азимзаде.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Скончался известный спортивный деятель Азербайджана
23 Ноября 15:57
Борьба

Скончался известный спортивный деятель Азербайджана

Известный арбитр скончался на 85-м году жизни
Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по борьбе на поясах - ФОТО
23 Ноября 13:00
Борьба

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на Кубке мира по борьбе на поясах - ФОТО

Абдуллаев взял серебро и получил специальный приз, женская команда стала бронзовым призером
Азербайджанская спортсменка объяснила, почему осталась недовольна "бронзой" на Исламиаде
23 Ноября 10:30
Борьба

Азербайджанская спортсменка объяснила, почему осталась недовольна "бронзой" на Исламиаде

Хадиджа Гасанлы сожалела о поражении в схватке с опытной командой Узбекистана

Жаля Алиева: "Горжусь тем, что стала победительницей Исламиады"
23 Ноября 09:26
Борьба

Жаля Алиева: "Горжусь тем, что стала победительницей Исламиады"

Азербайджанская спортсменка отметила, что взяла реванш у соперницы из Турции и нацелена на новые победы

Микаил Джаббаров отметил успехи азербайджанских борцов в 2025 году – ФОТО
22 Ноября 13:40
Борьба

Микаил Джаббаров отметил успехи азербайджанских борцов в 2025 году – ФОТО

Азербайджанские борцы завершили 2025 год с выдающимися результатами
Азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали в заключительный день Исламиады
21 Ноября 21:38
Борьба

Азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали в заключительный день Исламиады

Вольники завершили турнир с золотой, серебряной и двумя бронзовыми наградами

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место