Эльман Азимзаде: "Выступление наши "вольников" на Исламиаде нельзя назвать успешным" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Не секрет, что на завершившихся минувшим вечером в Эр-Рияде Исламских играх основные надежды на золотые медали возлагались на наших борцов, в том числе и борцов вольного стиля. И если наши "греко-римляне" сенсационно остались без золотых медалей, то борцы вольного стиля завоевали золотую медаль. Ее принес Азербайджану Арсений Джиоев в весовой категории до 86 кг.

Насколько удачным было выступление наших "вольников" в целом? С этим вопросом İdman.Biz обратился к заслуженному тренеру Азербайджана, известному специалисту по вольной борьбе Эльману Азимзаде.

"Считаю, что выступление наших "вольников" на Исламиаде нельзя назвать успешным. Мы являемся одними из лидеров в мировой борьбе и такой результат, особенно в олимпийских весовых категориях, не может не огорчать. К сожалению, после моего ученика Гаджи Алиева в команде не оказалось ярко выраженного лидера и в итоге мы разучились побеждать даже на Исламских играх. Хотя потенциал у сборной есть и нужно усиленно готовиться, чтобы не растерять его к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе", - отметил Эльман Азимзаде.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz