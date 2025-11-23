Азербайджанская спортсменка объяснила, почему осталась недовольна "бронзой" на Исламиаде

Азербайджанская спортсменка Хадиджа Гасанлы, завоевавшая бронзовую медаль на турнире по борьбе VI Игр исламской солидарности в Эр -Риядена, призналась, что испытывает сожаление из-за того, что не смогла подняться на высшую ступень пьедестала, сообщает İdman.Biz.

"Это было наше первое командное выступление на Играх исламской солидарности. Радостно, что вернулись домой с медалью, но результатом полностью довольными быть не можем. Мы ехали туда за золотом. Соперницы из Узбекистана оказались более опытными, и, к сожалению, мы уступили им всего одно очко", - сказала журналистам Гасанлы.

İdman.Biz