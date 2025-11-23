Жаля Алиева: "Горжусь тем, что стала победительницей Исламиады"

Азербайджанская спортсменка Жаля Алиева, ставшая чемпионкой на турнире по борьбе VI Игр исламской солидарности в Эр -Рияде, выразила благодарность народу, руководству федерации и Национальному олимпийскому комитету за поддержку, сообщает İdman.Biz.

"Хочу выразить глубокую благодарность своему народу, руководству федерации и Национальному Олимпийскому комитету. Я горжусь тем, что стала победительницей Исламиады. Теперь хочу добиться еще больших успехов, мои цели велики", - сказала Алиева.

Спортсменка отметила, что в финале встретилась с представительницей Турции Эльвирой Сулейман. По ее словам, ранее они пересекались на чемпионате Европы, где Алиева получила травму ребра, после чего судья остановил схватку и присудил победу сопернице. "На Исламиаде я взяла реванш. Надеюсь, что на предстоящих чемпионатах мира и Европы смогу добиться нужного результата", - добавила она.

İdman.Biz