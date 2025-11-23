Скончался известный спортивный деятель Азербайджана

Азербайджанская борьба понесла тяжелую утрату. На 85-м году жизни скончался известный спортивный деятель и судья международной категории Мекан Залов.

Как сообщает İdman.Biz, Залов судил соревнования по борьбе на Олимпийских играх в Монреале-1976 и Москве-1980, а также внес значительный вклад в развитие этого вида спорта в Азербайджане.

Мекан Залов долгие годы занимался не только судейской работой, но и организационной деятельностью, а также подготовкой арбитров, заслужив большое уважение в спортивной среде.

İdman.Biz