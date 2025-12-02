2 Декабря 2025
Азербайджанский борец: "На турнире во Владикавказе я не оставил шансов ни одному сопернику"

2 Декабря 2025 17:17
Борец вольного стиля сборной Азербайджана Магомедхан Магомедов не оставил шансов своим соперникам на турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева в российском Владикавказе.

Член национальной сборной заявил, что останется в текущей весовой категории.

"Я впервые боролся в категории 125 кг. В финале победил спортсмена из Венгрии и занял первое место. После этого у меня должен был быть еще один бой в этой весовой категории, но соперник из Дагестана получил травму ноги и не смог продолжить борьбу. Думаю, мой текущий вес оптимален, и пока планирую оставаться в этой категории", - рассказал он в интервью Report.

Отметим, что на турнире памяти Сослана Андиева в Владикавказе Магомедов впервые выступил в категории 125 кг и завоевал золотую медаль.

