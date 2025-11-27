Микаил Джаббаров переизбран на пост президента Федерации борьбы Азербайджана - ФОТО

Президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров переизбран на новый срок.

Как сообщает İdman.Biz, Джаббаров был переизбран на пост руководителя национальной федерации борьбы в ходе состоявшегося сегодня общего собрания организации.

В мероприятии помимо самого Микаила Джаббарова также приняли участие вице-президент федерации Намик Алиев, члены Исполкома Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, Васиф Мамедов, а также первый вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, начальник спортивного отдела Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов и другие.

На собрании был представлен отчет о деятельности федерации за последние четыре года. Отмечено, что в период с 2022 по 2025 год азербайджанские борцы завоевали 1031 медаль на международных соревнованиях, крупные турниры проводились на высоком уровне, расширялись инфраструктура и проекты по массовому вовлечению населения в спорт.

В завершение Микаил Джаббаров озвучил цели на следующие четыре года и пожелал спортсменам успехов.

İdman.Biz