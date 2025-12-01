В Шуше прошел открытый чемпионат по греко-римской борьбе – ФОТО

В городе Шуше прошел открытый чемпионат Шушинского района по греко-римской борьбе, посвященный памяти шехида Тельмана Алекберова.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано Шушинской детско-юношеской спортивной школой при поддержке Регионального управления молодежи и спорта Карабаха Министерства молодежи и спорта.

В соревнованиях за медали боролись около 200 спортсменов.

Директор Шушинской ДЮСШ Турал Аллахвердиев отметил, что турнир уже стал традицией: "Память о наших шехидах должна сохраняться всегда. Соревнования дают участникам незабываемый опыт".

Мероприятие также направлено на популяризацию спорта среди молодежи и способствует их физическому и духовному развитию. Шушинская ДЮСШ планирует и в будущем проводить подобные соревнования, объединяя молодежь через спорт.

İdman.Biz