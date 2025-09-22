Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 26-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2025. Об этом сообщили в официальных социальных сетях ежегодной премии, передает İdman.biz.

Места с 26-го по 30-е:

26. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

27. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

28. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», сборная Нидерландов);

29. Флориан Вирц («Ливерпуль», сборная Германии);

30. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции).

Церемония вручения награды по итогам прошлого сезона состоится сегодня, 22 сентября, в парижском театре «Шатле». В 2024 году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

İdman.biz