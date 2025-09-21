Сын Зидана сменил футбольное гражданство

Голкипер "Гранады" Люка Зидан официально сменил спортивное гражданство и отныне будет представлять национальную сборную Алжира. Как передает İdman.biz, об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Люка — сын легендарного полузащитника Зинедина Зидана. Как и его отец, он обладает французским и алжирским гражданством: родители Зидана-старшего эмигрировали во Францию из Алжира в 1953 году.

В текущем сезоне Люка Зидан провел за "Гранаду" четыре матча, пропустив 10 мячей. За взрослую сборную Франции он не выступал, что позволило ему сменить футбольное гражданство и продолжить карьеру на международной арене в составе команды Алжира.

İdman.biz