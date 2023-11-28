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Турецкая Суперлига: 12 отставок за 13 туров

Мировой футбол
Новости
28 Ноября 2023 13:55
Турецкая Суперлига: 12 отставок за 13 туров

Опубликована статистика отставок главных тренеров или увольнений из клубой в сезоне 2023/24 Суперлиги Турции.

İdman.biz сообщает, что после того, как из "Касымпаши" ушел Кямаль Озделиш, чисто наставников, преждевременно завершивших сезон, достигло 12-ти.

Это произошло всего за 13 туров. Из 20 команд "Фенербахче", "Галатасарай", "Адана Демирспор", "Ризаспор", "Хатайспор", "Карагюмрюк", "Сивасспор" и "Антальяспор" продолжают свой путь с тренерами, с которыми начинали сезон.

Главные тренеры, покинувшие клубы:

Эмре Белозоглу ("Башакшехир")

Эрдал Гюнеш ("Газиантеп")

Чагдаш Атан ("Кайсериспор")

Фатих Текке ("Истанбулспор")

Гусейн Эроглу ("Самсунспор")

Толунай Кавказ ("Анкарагюджю")

Шенол Гюнеш ("Бешикташ")

Осман Озкейлю ("Пендикспор")

Ненад Билица ("Трабзонспор")

Александр Станоевич ("Коньяспор")

Омер Эрдоган ("Аланьяспор")

Кемаль Идиш ("Касымпаша")

İdman.biz

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