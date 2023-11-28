Цена билетов на матч "Карабах" - "Хаккен" составила 250 манатов

Билеты на матч группового этапа Лиги Европы “Карабах” - “Хеккен” поступили на продажу в iticket.az.

İdman.biz сообщает, что их цена составляет 5, 20, 40 и 100 манатов.

Стоимость билетов в секторы VVIP C и VVIP D для болельщиков, желающих воспользоваться преимуществами VIP Lounge, будет равна 250 манатам.

Билеты можно приобрести в фан-шопе “Карабах” в «Парк Бульваре», в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Дворца Гейдара Алиева, а также в "iticket.az".

А в "Changan Azerbaijan" будут продаваться билеты VVIP, VIP и Cat 1.

Отметим, что матч состоится 14 декабря в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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