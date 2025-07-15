Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предоставила Международному союзу конькобежцев (ISU) несуществующий контракт с фигуристкой Вероникой Жилиной.

Об этом İdman.biz сообщил источник, осведомленный о ситуации вокруг пока несостоявшегося перехода российской спортсменки в сборную Азербайджана.

Напомним, что во вторник российские СМИ распространили информацию о том, что ISU запретил Веронике Жилиной переход в сборную Азербайджана, несмотря на то, что фигуристка имеет азербайджанское гражданство, два последних сезона не выступала в соревнованиях в России, а также выплатила все долги ФФККР.

По словам источника, ФФККР предоставила ISU якобы действующий контракт с Жилиной, хотя на самом деле никакого соглашения между спортсменкой и российской федерацией не существует. Кроме того, на решение ISU оказало влияние ФФККР — несмотря на санкции из-за военного конфликта в Украине, ее влияние все еще достаточно велико.

Отмечается также, что немаловажную роль в упорстве россиян играет и ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией. По этой же причине ФФККР препятствует переходу в сборную Азербайджана еще одного фигуриста. Его имя не сообщается, но отмечается, что он имеет азербайджанские корни.

Что касается Вероники Жилиной, Азербайджан не оставит попыток осуществить ее трансфер. В ближайшее время будет нанят адвокат, предположительно из США, который попытается решить вопрос в юридической плоскости.

Добавим, что в сентябре этого года в Баку состоится первый в истории Азербайджана этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, на котором будет присутствовать и руководство ISU. Азербайджанская сторона намерена провести с ним переговоры по поводу Жилиной.

Теймур Тушиев

İdman.biz