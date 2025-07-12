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От новичков до хозяев Кубка мира: как Азербайджан покоряет вершины в зимних видах спорта

Зимние виды спорта
Новости
12 Июля 2025 17:47
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От новичков до хозяев Кубка мира: как Азербайджан покоряет вершины в зимних видах спорта

За последние несколько лет Азербайджан добился замечательного прогресса в развитии зимних видов спорта.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на media.az, об этом сказала генеральный секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана Гюнель Бадалова на панельной сессии на тему «Развитие зимних видов спорта на горных курортах тюркских государств и будущие перспективы» в рамках I саммите Союза горнолыжных курортов тюркоязычных государств.

«Получение права на проведение первого в истории Кубка мира по ски-альпинизму в Азербайджане - это лишь один из таких будущих успехов. Федерация зимних видов спорта была создана с четкой миссией не только продвигать зимние виды спорта, но и развивать инфраструктуру, поддерживать спортсменов и повышать общественный интерес к этим дисциплинам. Наша роль - направлять, поощрять и поддерживать таланты, создавать условия для постоянного прогресса и глобального признания.

С момента присоединения к Международной федерации ски-альпинизма в октябре 2022 года мы добились существенного прогресса. В том же году мы сформировали национальную команду по ски-альпинизму из детей и взрослых спортсменов», - сказала Бадалова.

İdman.biz

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