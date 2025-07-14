Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

13 июля «Челси» сенсационно разгромил «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира. Главным героем встречи стал 10-й номер лондонского клуба Коул Палмер.

Упустив отличный момент после паса пяткой Жоао Педро, англичанин продолжил искать шансы у ворот Джанлуиджи Доннаруммы - и уже к исходу получаса оформил дубль! А под занавес тайма Палмер еще и классно ассистировал Педро. В итоге команды ушли на перерыв при счете 3:0 в пользу «Челси», и больше результат на табло не изменился.

İdman.biz со ссылкой на Sport24 рассказывает биографию Палмера.

Коул родился в Манчестере в 2002 году и с восьми лет занимался в академии «Манчестер Сити». Тренеры признавались, что уже тогда он исполнял на тренировках трюки, которые не часто увидишь в исполнении игроков вдвое старше. Талант пацаненка был виден невооруженным глазом. Но существовала серьезная проблема: Коул медленно рос и никак не мог физически окрепнуть - в академии даже задумывались о его отчислении.

Колоть гормоны, как Лионелю Месси, не пришлось: родители составили для сына специальную систему питания, и с 14 лет его рост быстро попер вверх. В итоге Палмер вымахал до 185 сантиметров и идеально вписался в современный футбол, где делается все больший упор на физику.

За главную команду «Манчестер Сити» Коул дебютировал в сентябре 2020-го, через несколько месяцев после того, как отпраздновал совершеннолетие. Закрепиться в основе команды Хосепа Гвардиолы бывает трудно даже состоявшимся звездам — не получилось это и у юного Палмера. Уверенный в собственных силах, он не захотел до посинения сидеть на скамейке и летом 2023-го попросился на выход. Гонку за молодого таланта выиграл «Челси», выкупивший трансфер футболиста за 47 миллионов евро. Над лондонцами тогда многие посмеялись: кто в здравом уме будет платить такие деньги за ноунейма?

Но неожиданно для скептиков Коул заиграл на «Стэмфорд Бридж» на таком уровне, что о нем очень скоро заговорили как о следующей британской суперзвезде. Новый владелец «Челси» Тодд Боули, купивший клуб у Романа Абрамовича, тратил на трансферы баснословные деньги и поначалу раздражал этим не только конкурентов, но и собственных болельщиков. Палмер же стал первым игроком, доказавшим, что политика Боули может быть успешной.

Англичанин пачками забивал голы и отдавал ассисты, от его статистики в первом сезоне на «Стэмфорде» голова идет кругом. 22 забитых мяча и 11 голевых передач в 33 матчах АПЛ - роскошные цифры для атакующего полузащитника. Во второй половине прошедшего сезона Палмер пережил спад, но все равно закончил чемпионат с 23 результативными действиями: 15 голов и восемь ассистов. Тоже очень приятные цифры, а «Челси» между тем вернулся в Лигу чемпионов, выполнив главную цель на чемпионат.

Но самое крутое, как Коул включался в финалах - в решающие моменты его было не удержать. В матче с «Бетисом» за трофей Лиги конференций «Челси» проигрывал испанцам до 65-й минуты, но Палмер перевернул все с ног на голову двумя голевыми передачами: на Энцо Фернандеса и Николаса Джексона. Вчера он единолично закрыл все вопросы в финале клубного ЧМ с «ПСЖ».

Палмер вообще по-особенному настраивается на финалы. Можно вспомнить и его гол в ворота сборной Испании, благодаря которому англичане сравняли счет в решающем матче Евро-2024. Тогда, правда, команда Гарета Саутгейта все равно проиграла, но Коул в очередной раз показал себя. Подсчитано, что в восьми финалах в своей жизни - от молодежного Кубка Англии до игры с «ПСЖ» - он забил восемь голов и отдал три ассиста. Настоящий решала больших матчей. Кажется, последним таким в «Челси» был Дидье Дрогба.

В жизни Палмер - немного чудик. Его внешняя расслабленность и отстраненность - не образ, он реально такой. На вопросы журналистов он нередко отвечает просто «что?» или «не знаю», и это уже давно стало мемом в соцсетях. «Можешь сравнить работу под руководством Гвардиолы и Почеттино?». «Не знаю». «Как думаешь, почему Саутгейт решил вызвать тебя в сборную?». «Не знаю».

«Моя любимая песня? Не знаю, у меня ее нет. Я использую Spotify друга».

Коулу не стыдно признаться, что он в душе не чает, как пользоваться стиралкой. «Я не умею готовить, ориентироваться в Лондоне и даже пользоваться стиральной машиной. Дома мне стирала мама. Папа приезжал в первые пару дней, чтобы подготовить вещи для квартиры, но они все еще в Манчестере. «Челси» нанял мне повара», - говорил он после переезда в Лондон. Чем-то похоже на непосредственность Усмана Дембеле в Барселоне. Возможно, легкий налет пофигизма и дарит Палмеру и Дембеле такое необходимое для футболиста спокойствие.

Еще Коул признавался, что не в курсе, кто такой Антонин Паненка. Голы он привык праздновать с таким каменным лицом, что болельщики окрестили его «Колд Палмер» - Холодный Палмер. Образ дополнило необычное празднование, которое звезда «Челси» подрезал у своего друга Моргана Роджерса: он скрещивает руки, как обычно их скрещивают замерзшие. В прошлом году он его даже запатентовал.

Палмер хорошо понимает, что за его репутацией хладнокровного киллера открывается большой маркетинговый потенциал — и по-разному подчеркивает свой образ. Например, носит «Ролексы» цвета льда. Миллионы реакций собрало видео, где Коул достает из холодильника трофей лучшему молодому игроку Англии. В рекламе Burberry его сняли молча рыбачащим в модном полупальто на протяжении девяти с половиной минут.

Маркетологи признают: Палмер начал проникать в массовую культуру, он может стать самым узнаваемым английским футболистом после Дэвида Бекхэма. Мадридскому «Реалу» стоит призадуматься о его покупке. Впрочем, если «Челси» и отпустит свою главную звезду, то только за галактические деньги.

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