Татьяна Тарасова: "Если Жилина так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет. На нее потратили миллионы!"

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала несостоявшийся переход фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана.

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал 17-летней россиянке в смене спортивного гражданства.

«Не все же сразу. Я вот не помню, чтобы люди после получения паспорта сразу получали новое спортивное гражданство и выступали так быстро.

Поймите, когда она выступала за Россию, ей предоставлялся зал, тренер и так далее. За эти годы на такого ребенка, как она, были потрачены миллионы! Если она так хочет выступать за Азербайджан, ничего страшного, подождет годик, - приводит слова Тарасовой İdman.biz со ссылкой на «Матч ТВ».

Жилина - победительница Финала юниорского Гран‑при России среди и вице-чемпионка страны среди юниоров. Она тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Последние два сезона фигуристка не выступала из‑за проблем со здоровьем.

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