Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стал обладателем уникального достижения среди профессиональных футболистов после победы с лондонским клубом на клубном чемпионате мира 2025 года.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Клубный чемпионат мира - 2025. Финал

13 июля 2025, воскресенье. 23:05

Челси (Лондон, Англия) - ПСЖ (Париж, Франция) - 3:0

Голы: Палмер – 22, 30, Педро – 43'

Удаления: нет / Невеш – 85'

Фернандес стал единственным игроком в футболе, выигравшим чемпионат мира в составе своей сборной и обладателем клубного чемпионата мира в новом формате. В 2022 году Энцо выиграл мундиаль вместе с национальной командой Аргентины.

Напомним, в решающем матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА назвала «синих» первым обладателем КЧМ в истории, а других обладателей титула в старом формате намерена переименовать.

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