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Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан

Зимние виды спорта
Новости
15 Июля 2025 16:37
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Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан

Фигуристка Вероника Жилина не планирует завершать карьеру после отказа Международного союза конькобежцев (ISU) в переходе в сборную Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом РИА Новости сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что 17-летняя спортсменка продолжает тренировки и будет выступать на соревнованиях, когда ситуация с переходом разрешится. Другой собеседник агентства отметил, что Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказала Жилиной в смене спортивного гражданства с российского на азербайджанское. Спортсменка получила паспорт Азербайджана. Позднее источник РИА Новости сообщил, что фигуристка также выплатила ФФККР средства за подготовку - порядка 1 млн рублей (около 21 700 манат). Во вторник стало известно, что совет ISU также отклонил переход спортсменки.

İdman.biz

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