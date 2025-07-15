Олимпийская чемпионка: "Переход Жилиной в сборную Азербайджана еще возможен"

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась по поводу отказа Международного союза конькобежцев (ISU) в смене спортивного гражданства российской фигуристке Веронике Жилиной, сообщает İdman.biz.

"Жилина должна выждать какое-то время перед получением спортивного гражданства другой страны. Все равно это когда-то произойдет, раз у нее уже есть паспорт Азербайджана. ISU не может отказать ей. Софья Самоделкина теперь выступает за Казахстан — и она тоже не сразу получила разрешение", — сказала Бестемьянова в интервью Vseprosport.ru.

17-летняя Жилина — победительница финала юниорского Гран-при России и вице-чемпионка страны среди юниоров. Она тренируется под руководством Евгения Плющенко.

Напомним, в мае 2025 года Жилина получила азербайджанское гражданство и подала заявку на смену спортивного гражданства. Однако исполком Федерации фигурного катания России (ФФККР) не дал разрешение на переход, после чего спортсменка обратилась напрямую в ISU.

В июле Международный союз отказал в удовлетворении ее запроса. Причиной, по информации источников, мог послужить контракт, якобы представленный ФФККР, хотя, по утверждению стороны Жилиной, никакого соглашения с российской федерацией у нее не было. Спортсменка также вернула ФФККР компенсацию за подготовку — около 1 миллиона рублей.

Несмотря на отказ, азербайджанская сторона не оставляет попыток добиться перехода и в ближайшее время планирует привлечь юристов для решения вопроса в правовом поле.

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