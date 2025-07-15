Жилиной отказали в переходе в сборную Азербайджана

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказал российской фигуристке Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что исполком организации не одобрил переход 17-летней спортсменки в сборную Азербайджана. Позже стало известно, что фигуристка вернула в ФФККР средства в размере 1 миллиона рублей (около 21 700 манат), потраченные на нее за время пребывания в сборной России в течение двух последних сезонов.

Жилина, которая тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пропустила предыдущие два сезона из-за проблем со здоровьем.

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