Жилина - о запрете выступать за Азербайджан: "Очень расстроена, жила этой мечтой"

Российская фигуристка, вице-чемпионка России среди юниоров в женском одиночном катании Вероника Жилина прокомментировала решение совета ISU отказать ей в смене спортивного гражданства.

«Да, мне действительно отказали в смене спортивного гражданства. Я очень расстроена, я жила этой мечтой, я готовилась, руки не опускаю, буду ждать, когда меня отпустят. С учётом, что это будет уже третий сезон, когда я не выступаю и вынуждена пропустить. Думаю, что все понимают, как это тяжело морально для любого спортсмена. Спасибо всем, кто поддерживает меня, моей семье, моим тренерам, федерации Азербайджана», - цитирует Жилину İdman.biz со ссылкой на Metaratings.

Напомним, совет ISU состоялся 4-5 июля в Лозанне. В мае 2025 года Жилина сообщила о том, что получила паспорт Азербайджана. Исполком ФФККР не дал релиз фигуристке, после чего она обратилась в ISU.

İdman.biz