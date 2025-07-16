Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

18-летний форвард "Барселоны" Ламин Ямал оказался в центре громкого скандала после празднования своего дня рождения в стиле мафии.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на испанские СМИ, на закрытую вечеринку были наняты женщины с "определенными параметрами груди" и люди с ахондроплазией (карликовость), что вызвало резкую реакцию со стороны общества и властей.

Ассоциация ADEE, представляющая интересы людей с карликовостью, назвала мероприятие дискриминирующим и объявила о намерении подать в суд. К расследованию подключилось и правительство Испании, которое может оштрафовать Ямала на сумму до 1 млн евро.

Испанская модель Клаудио Кальво заявила, что организаторы хотели нанять 12 блондинок и предлагали им до 20 000 евро за участие. Сам Ямал ограничился публикацией короткого видео с вечеринки, не комментируя происходящее.

На мероприятии также присутствовали футболисты "Барселоны", включая Роберта Левандовски, Гави и Алехандро Бальде.

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