Завершился первый раунд квалификации Лиги конференций - РЕЗУЛЬТАТЫ

Сегодня в рамках ответных матчей первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА прошли очередные встречи.

Как сообщает İdman.biz, 46 клубов в составе 23 пар определили сильнейших.

Игровой день стартовал в Латвии. "Даугавпилс" не сумел удержать преимущество, добытое в первом матче против "Влазнии".

Самый результативный матч был зафиксирован в Исландии: "Викингур" отправил в ворота "Малишевы" (Косово) восемь безответных мячей.

Результаты ответных матчей (17 июля, первый квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА):

"Даугавпилс" (Латвия) – "Влазния" (Албания) – 2:4 (первый матч: 1:0)

"Дила" (Грузия) – "Расинг" (Люксембург) – 1:0 (2:1)

"Санта Колома" (Андорра) – "Борац" (Босния и Герцеговина) – 0:2 (4:1)

"Флора" (Эстония) – "Валюр" (Исландия) – 1:2 (0:3)

"Хегельман" (Литва) – "Сент-Патрикс" (Ирландия) – 0:2 (0:1)

ХИК (Финляндия) – "Рунавик" (Фарерские острова) – 4:0, доп. время 1:0 (0:4)

"Ордабасы" (Казахстан) – "Торпедо" (Грузия) – 1:1 (3:4)

"Пюник" (Армения) – "Тре Фиори" (Сан-Марино) – 5:0 (0:1)

"Работнички" (Северная Македония) – "Торпедо" (Беларусь) – 0:1 (0:3)

"Пайде" (Эстония) – "Магпис" (Гибралтар) – 4:1 (3:2)

"Дюделанж" (Люксембург) – "Атлетик Эскальдес" (Андорра) – 2:3 (0:2)

"Хаверфордвест" (Уэльс) – "Флориана" (Мальта) – 2:3 (1:2)

"Пенибонт" (Уэльс) – "Жальгирис" (Каунас, Литва) – 1:1 (0:3)

"Петрокуб" (Молдова) – "Биркиркара" (Мальта) – 3:0 (0:1)

"Силекс" (Северная Македония) – "Дечич" (Черногория) – 2:1 (0:2)

"Копер" (Словения) – "Железничар" (Босния и Герцеговина) – 3:1 (1:1)

"Неман" (Беларусь) – "Урарту" (Армения) – 4:0 (2:1)

"Партизани" (Албания) – "Нымме Калью" (Эстония) – 0:0, доп. время 0:1 (1:1)

"Динамо" (Брест, Беларусь) – "Сутьеска" (Черногория) – 0:2 (2:1)

"Клифтонвилл" (Ирландия) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар) – 2:2, доп. время 0:1 (2:2)

"Клаксвик" (Фарерские острова) – SJK (Финляндия) – 2:0 (2:1)

"Викингур" (Исландия) – "Малишева" (Косово) – 8:0 (1:0)

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) – "Вардар" (Северная Македония) – 2:2 (0:3)

Напомним, накануне североирландский "Ларн" обыграл латвийскую "Ауду" в серии пенальти.

İdman.biz