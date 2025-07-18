"Галатасарай" и "Наполи" близки к соглашению по трансферу Виктора Осимхена

"Галатасарай" и "Наполи" находятся на финальной стадии переговоров по трансферу нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает İdman.biz со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб заплатит 40 миллионов евро сразу, а оставшиеся 35 миллионов — до конца 2026 года. В контракт также будет включено условие, запрещающее "Галатасараю" продавать Осимхена в итальянские клубы в течение ближайших двух лет.

В прошлом сезоне Осимхен уже выступал за "Галатасарай" на правах аренды и показал выдающийся результат, забив 37 голов в 41 матче. Его возвращение в клуб на постоянной основе может стать одним из самых громких трансферов турецкого футбола последних лет.

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