Пакьяо - величайший боксёр? Разбираем уникальные рекорды Пакмэна

В ночь с 19 на 20 июля в США состоится масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира пройдёт титульный поединок в полусреднем весе по версии WBC между обладателем пояса Марио Барриосом и легендарным Мэнни Пакьяо.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои

Марио Барриос — Мэнни Пакьяо

20 июля 2025, воскресенье. 07:00



Пакмэн в 46 лет возвращается в ринг спустя четыре года простоя. Свой последний профессиональный поединок он провёл в 2021 году, проиграв Йорденису Угасу. С тех пор Мэнни сконцентрировался на политической карьере, баллотировался в президенты Филиппин, но, потерпев неудачу, решил вернуться к тому, что получается у него лучше всего — к боксу.

Мэнни родился на Филиппинах в 1978 году: он был четвёртым из шести детей в семье. Как часто бывает в таких случаях, мальчик рано столкнулся со взрослой жизнью: он был вынужден работать уже с детства, чтобы помогать родителям… Когда Пакьяо было 13 лет, его отец ушёл из семьи. Мэнни днём занимался торговлей, а вечером боксировал прямо на улицах: в то время на Филиппинах были распространены уличные ринги. У Пакмэна получалось зарабатывать на этом – в основном за счёт характера, ведь особыми физическими данными будущий чемпион мира не обладал.

Через год он бросил школу и уехал покорять столицу, сделав ставку на бокс. И всё это вопреки запретам матери, которая видела сына священником. Самостоятельная жизнь давалась Пакмэну тяжело: днём он был вынужден работать, вечером и ночью — боксировать и тренироваться… Жил, собственно, Мэнни в спортзале, снимать квартиру было непозволительной роскошью.

В 17 лет Пакмэн дебютировал в профессионалах. Бросалось в глаза отсутствие какой-то техники, но при этом филиппинец выделялся характером. Он выходил в ринг, как на драку, а не как на боксёрский поединок, и оставлял всего себя. Удивительно, но свой первый титул чемпиона мира в наилегчайшем весе Мэнни выиграл спустя три года после дебюта, за это время он набил рекорд 24-1, выступая в каком-то невозможном темпе.

На стыке веков в жизни Мэнни наступают перемены, он знакомится с двумя людьми, которые станут важнейшей частью его жизни. В 2000 году он женится на своей супруге Джинки, которая была рядом практически с самого начала боксёрского пути Мэнни. А через год филиппинец принимает решение отправиться в США. Несмотря на то, что Пакьяо уже был чемпионом мира, в Штатах о нём никто не знал, и Мэнни долго не мог найти подходящий зал и нужного тренера. Тогда судьба свела его с легендарным Фредди Роучем, который поверил в филиппинца и стал с ним работать. С тех пор все свои бои Пакмэн проводил под руководством Роуча.

Мэнни начал набирать популярность в США, яркий стиль филиппинца покорял сердца фанатов. Пакьяо рубился в каждом своём поединке, мог падать в нокдауны и даже проигрывать, но зрители влюблялись в Пакмэна. Особая популярность Мэнни началась с момента поединка с Оскаром де ла Хойей в 2008 году. К тому моменту у Мэнни уже было в активе более 50 поединков на профессиональном ринге, и он постепенно завоёвывал титулы чемпиона мира и менял весовые категории. С де ла Хойей филиппинец боксировал в полусреднем весе, перепрыгнув через первый полусредний дивизион, в котором никогда не выступал. Мэнни деклассировал титулованного мексиканца, и с тех пор стал зарабатывать кратно больше и получать по-настоящему громкие поединки.

Особняком, конечно, стоит бой с Флойдом Мейвезером — самый кассовый поединок в истории. Мэнни не изменял себе, своему стилю, и все 12 раундов гонялся за Флойдом, который, работая на контратаках, забрал победу судейским решением. И всё это при условии, что Флойд старательно выжидал момента и согласился на бой с Пакьяо, когда у того пошёл спад в карьере. Тем не менее, Пакмэн в 37 лет заработал за один бой… $ 120 млн. Филиппинский парнишка из бедной семьи обеспечил не только себя, но и многие поколения своей семьи на будущее.

Мэнни всегда подкупал своей страстью и искренней любовью к боксу. Гонорары — это, конечно, хорошо, но Пакмэн в каждом своём бою выкладывался на сто процентов. Яркий атакующий стиль, сумасшедшее кардио, скорость и работа на ногах, инстинкт убийцы — всё это отличало Пакьяо от всех остальных боксёров. Да, у него нет идеального рекорда, Мэнни неоднократно проигрывал, в том числе и нокаутами. Но это не лишило его по-настоящему народной любви.

Пакьяо — единственный боксёр за всю историю, который стал чемпионом мира в восьми весовых категориях. У Роя Джонса титулы в четырёх категориях, у Флойда Мейвезера — в пяти, у Оскара де ла Хойи в шести, но Мэнни вне досягаемости. Можно долго спорить о том, кто является лучшим боксёром за всю историю вне зависимости от весовых категорий, у каждого найдутся аргументы в пользу того или иного спортсмена. Но то, что Мэнни входит в список лучших боксёров — это не должно подвергаться сомнениям. У Пакьяо не было менеджеров, которые бы вели его с самого начала. Мэнни проделал колоссальный путь на вершину, находясь в тяжелейших условиях, и всё это благодаря характеру, который помогает ему в ринге и за его пределами.

Пакьяо за свою карьеру победил 22 чемпиона мира — эта цифра не укладывается в голове. Марко Анионио Баррела, Эрик Моралес, Оскар де ла Хойя, Рикки Хаттон, Антонио Маргарито, Шейн Мозли — это лишь малая часть громких имён, с которыми Пакмэн разбирался в ринге. И в 46 лет Мэнни идёт пополнять этот список фамилией Барриос. В филиппинца мало кто верит, всё-таки разница в возрасте целых 15 лет. Но Пакмэн не раз побеждал, будучи андердогом — может, получится и в этот раз?

Источник - championat.com

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