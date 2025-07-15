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Месси стал рекордсменом по количеству наград "Игрок дня" среди действующих футболистов МЛС

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 10:51
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Месси стал рекордсменом по количеству наград "Игрок дня" среди действующих футболистов МЛС

Звёздный аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был признан лучшим игроком 23-го и 24-го туров МЛС. В матчах с «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1) и «Нэшвиллом» (2:1) футболист сделал дубли.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает пресс-служба МЛС.

США — Major League Soccer . МЛС
10 июля 2025, четверг. 03:30

Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) - Интер Майами - 1:2

Голы: 0:1 Месси – 27' 0:2 Месси – 38' 1:2 Хиль – 80'

США — Major League Soccer . МЛС
13 июля 2025, воскресенье. 03:45

Интер Майами - Нэшвилл - 2:1

Голы: 1:0 Месси – 17' 1:1 Мухтар – 49' 2:1 Месси – 62'

Месси получил за эти две игры награду «Игрок дня», которая стала для него четвёртой в этом сезоне и 10-й в общей сложности. Аргентинец лидирует среди всех действующих игроков МЛС по количеству наград.

«Интер Майами» стал лидером Восточной конференции благодаря этим победам.

Напомним, следующий матч «Интер Майами» проведёт на выезде с «Цинциннати» уже завтра, 16 июля.

İdman.biz

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