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Ламин Ямал отметил свое 18-летие с впечатляющим тортом

Мировой футбол
Новости
12 Июля 2025 22:45
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Ламин Ямал отметил свое 18-летие с впечатляющим тортом

Вундеркинд «Барселоны» Ламин Ямал начал празднование своего 18-летия с уютной семейной вечеринки в Испании, сообщает İdman.biz.

Несмотря на то что официальная дата его дня рождения — 13 июля, нападающий устроил камерный ужин накануне, собрав самых близких в ресторане La Cúpula в Гаррафе.

За столом вместе с Ямалом были его родители, младший брат, бабушка и несколько друзей детства. Юный футболист получил трогательный подарок — литографию в стиле Dragon Ball, на которой он изображен рядом с матерью и братом. Тематика подарка отразилась и на торте — трехъярусном, с кремом и карамелью, оформленном в духе любимого аниме.

Главная часть празднования, по информации COPE, состоится на Ибице. Там Ямал организует закрытую вечеринку с участием звезд и друзей. Ожидается выступление реггетон-артиста Озуны и испанской поп-звезды Bad Gyal, а приглашенным строго запрещено пользоваться мобильными телефонами — ради приватности и эксклюзивности события.

Несмотря на бурные торжества, уже 13 июля Ямалу предстоит вернуться к работе: «Барселона» начинает предсезонную подготовку с медицинского обследования и фитнес-тестов. Юный лидер каталонцев войдет во взрослую жизнь с яркого праздника — но без перерыва в карьере.

İdman.biz

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