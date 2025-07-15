Эксперт по языку тела: Трамп растерялся и испытывал внутреннюю панику во время финала клубного ЧМ

Победа "Челси" над "Пари Сен-Жермен" в финале Клубного чемпионата мира FIFA (3:0) оказалась не только футбольной сенсацией, но и стала поводом для обсуждения поведения президента США Дональда Трампа, который присутствовал на церемонии награждения, сообщает Idman.biz.

Как отмечает эксперт по языку тела Инбаал Хонигман в комментарии для SpinBit, глава Белого дома чувствовал себя явно неуверенно после вручения трофея капитану "синих" Рису Джеймсу. Он опустил голову, отвернулся в сторону, а после церемонии, не зная, куда идти, начал поправлять пиджак — жест, который выдает внутреннюю панику.

Трамп остался на сцене во время празднования, хлопал и кивал, копируя действия игроков, пока не нашел в себе уверенность. Эксперт отметил, что президент начал улыбаться шире и стоять увереннее, когда услышал одобрение толпы.

Сцена стала еще одним моментом шоу, добавившего колорита победе "Челси", который теперь будет носить титул сильнейшего клуба мира до следующего турнира в 2029 году.

Idman.biz