В Ливерпуле появилась фреска в память о Диогу Жоте: город скорбит по ушедшему форварду - ФОТО

На стене паба Halfway House в Ливерпуле появилась фреска в честь Диогу Жоты, который скончался в начале июля в результате автокатастрофы в Испании. Автором работы стал известный местный художник и фанат "Ливерпуля" Джон Калшоу, сообщает İdman.biz.

На фреске Жота изображен улыбающимся и демонстрирующим свой фирменный жест празднования гола. По словам художника, картина символизирует любовь, которую Диогу дарил болельщикам, и ту любовь, которую теперь горожане возвращают ему в знак памяти.

"Мы хотели сделать акцент не только на футболе, но и на том, что Жота значил для фанатов. Его открытая улыбка и характер сделали его любимцем Ливерпуля", — рассказал Калшоу.

Напомним, в аварии погиб и брат футболиста Андре Силва. Во время товарищеского матча "Ливерпуля" с "Престоном" болельщики скандировали имя Жоты, а у стадиона "Энфилд" был организован мемориал. Соболезнования продолжают поступать со всего футбольного мира.

İdman.biz