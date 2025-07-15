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"Милан" нацелился на защитника мадридского "Реала"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 22:10
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"Милан" нацелился на защитника мадридского "Реала"

"Милан" активизировался на трансферном рынке и начал поиск нового левого защитника после продажи Тео Эрнандеса.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Calciomercato, в шорт-листе "россонери" оказался Фран Гарсия из мадридского "Реала".

25-летний испанец проявил себя в составе "Реала" на Клубном чемпионате мира, где отметился голом и голевой передачей в шести матчах. Однако в клубе он играет роль резервиста, уступая позицию Ферлану Менди. Ситуация может усугубиться после прихода в "Реал" Альваро Каррераса из "Бенфики", которого Хаби Алонсо рассматривает как основного левого защитника на сезон 2025/26.

Спортивный директор "Милана" Игли Таре в ближайшее время начнет переговоры с "Реалом". Клуб из Мадрида, в свою очередь, намерен отпустить Гарсию не менее чем за 20 миллионов евро. Сам игрок готов рассмотреть переход, если получит гарантии игрового времени в стартовом составе.

İdman.biz

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