Звезда "Манчестер Сити" засветился в Риме вместе с возлюбленной — ФОТО

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд продолжает наслаждаться летним отпуском.

Как передает İdman.biz, футболист вместе со своей девушкой Изабель Хаугсен Йохансен стал гостем модного показа Dolce & Gabbana Alta Moda, прошедшего в Риме.

24-летний норвежец появился на мероприятии в элегантном белом костюме с рубашкой, замшевыми лоферами и солнцезащитными очками. Его спутница выбрала полупрозрачное платье с золотыми элементами. Пара произвела впечатление на публику, появившись на показе рука об руку.

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