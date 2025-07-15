Экс-форвард "МЮ": "Роналду заслуживает 1 миллиард в неделю"

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Луи Саа заявил, что Криштиану Роналду заслуживает зарплату в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов в неделю за свой вклад в футбол. Такое заявление он сделал на фоне впечатляющих выступлений португальца за "Аль-Наср" и в контексте резкой критики нынешнего состава "Юнайтед", передает İdman.biz.

По словам Саа, Роналду продолжает доказывать свою исключительность даже в 40 лет, демонстрируя уровень подготовки, характерный для 25-летнего спортсмена. Он отметил, что Криштиану стал настоящим послом футбола в Саудовской Аравии, вдохновив многих звезд на переход в местный чемпионат.

"Он заслуживает новый контракт, — сказал Саа в интервью BoyleSports. — Он делает невозможное: работает на пике, мотивирует молодых, меняет восприятие футбола в регионе. Никто в мире не добился того, что сделал он. В то время как игроки 'Юнайтед' в 25 выглядят как ветераны, он в 40 играет как юноша. Он — полная противоположность их провалам".

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